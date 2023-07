TREVISO - Avanti tutta con le ordinanze per la “ vivibilità urbana ” . È stato ribattezzato così l’atto del Comune che sancisce la proroga fino a fine anno delle ordinanze che impongono di lavare dove il proprio cane fa la pipì e che mettono un freno alle richieste insistenti per firmare moduli o per raccogliere fondi (conosciuta anche come anti-accattoni).

Più vivibilità urbana, meno sporco e raccolte firme