di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSSOLENTE - Nella campagna di contrasto al "lavoro in nero” sul fronte della ristorazione la guardia di finanza diha scovato una società che batte i record di... abusivi: gestisce ilche nell’arco di 5 anni secondo le indagini avrebbein nero di cui dieci minorenni (in servizio anche in orario notturno dopo le 22), nelle mansioni di baristi, camerieri, cuochi e addetti alle pulizieCompletata l’indagine i finanzieri delhanno chiesto all’Ispettorato del lavoro di Vicenza la sospensione dell'attività, denunciato e multato il legale rappresentante della società, il 75enne trevigiano A. M. di, per non avere proceduto all’assunzione di lavoratori nei termini previsti dalla legge.Salatissima lache parte da 250 mila euro.