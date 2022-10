Castelfranco. Maxi multa al Bar Centrale 64, somministrava alcolici ai minori e li faceva giocare alle slot machine

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Alcol e uso di slot, maxi multa al Bar Centrale 64 che dava cocktail a minorenni e permetteva loro di giocare alle macchinette mangia soldi. Contestate al titolare del locale, numerose violazioni di natura amministrativa, per un importo complessivo di 33mila euro, illeciti riguardanti nello specifico la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, la partecipazione dei minori al gioco con le slot machine con vincita in denaro, nonché l’impiego illecito, di personale privo di titolo autorizzativo per lo svolgimento dell’attività di Addetto alla Sicurezza e Controllo Locali.

I giovani attirati dalle promozioni sul bere

Alla luce dei sempre più frequenti incidenti, la Questura di Treviso ha posto in essere un dispositivo di controllo degli esercizi pubblici di somministrazione, quale azione di prevenzione e di contrasto alla somministrazione illegale di alcolici. Il Bar Centrale 64 in questi ultimi mesi, nella fascia oraria serale e notturna, è risultato abitualmente frequentato perlopiù dalle fasce più giovani della popolazione attirati dal ripetersi di promozioni commerciali promosse dal titolare dell’esercizio, consistenti nell’offerta a prezzi modesti di consumazioni a base alcolica. E' ora in fase di valutazione da parte dell’Agenzia Dogane e Monopoli ADM competente, l’emissione di un provvedimento di chiusura da 10 a 30 giorni del punto di gioco.