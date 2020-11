TREVISO Un'altra multa illegittima. Dopo la prima sentenza pronunciata a fine settembre, il tribunale di Treviso accoglie un secondo ricorso contro una sanzione elevata per eccesso di velocità e rilevata con gli autovelox fissi posizionati lungo la tangenziale. Si conferma dunque l'orientamento della legge secondo cui le apparecchiature installate sull'arteria più trafficata di Treviso sono irregolari. Ma c'è di più: anche in questo caso la sentenza con cui è stata annullata la sanzione va oltre, definendo illegittime in pratica tutte le multe elevate con gli autovelox fissi a causa di una sorta di vuoto legislativo. Mancano infatti le norme attuative per rendere legali le linee guida (che di fatto non ci sono, ndr) per le omologazioni degli apparecchi. Che quindi non sono in regola. E non solo in tangenziale, ma in tutto il territorio nazionale. Ad accogliere il ricorso presentato da una società di trasporti è stato il giudice di pace Luigi Rizzo. L'azienda aveva impugnato il verbale della polizia locale di Treviso per ottenere l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento che le era stata notificata dalla Prefettura. Nello specifico il giudice ha dato ragione all'azienda perché la prefettura non ha allegato le prove dell'omologazione dell'autovelox.



IL CASO

I fatti risalgono al dicembre del 2019. Il conducente di un furgone di una ditta di autotrasporti di Trani, mentre viaggiava in direzione Oderzo, era stato pizzicato a una velocità di 101 chilometri all'ora, 11 in più del consentito. All'azienda è quindi stata recapitata una multa di 942,59 euro con la relativa perdita di tre punti della patente a carico del conducente. Una volta ricevuto il verbale, la ditta ha subito deciso di fare ricorso alla Prefettura di Treviso, che però ha dato parere negativo inviando l'ingiunzione di pagamento del verbale. A questo punto il legale dell'azienda pugliese, venuto a sapere della sentenza dello scorso settembre che aveva annullato una sanzione identica per l'illegittimità della multa a causa della mancata omologazione degli apparecchi, ha chiesto collaborazione allo studio legale dell'avvocato Fabio Capraro. Così è partito il ricorso di fronte al giudice di pace di Treviso. E, con il supporto del perito Giorgio Marcon, è stato dimostrato che anche questa volta era stato utilizzato, per accertare la violazione del codice della strada uno strumento di rilevamento della velocità (il Red & Speed-Evo L2) che aveva ottenuto solo l'approvazione del prototipo, e non l'omologazione come previsto dalla normativa di legge.



IL COMMENTO

«La legittimità dei sistemi di rilevamento della velocità è stata oggetto negli anni di svariati dibattiti e aveva visto i giudici di pace, per lo più, avallare le difese della pubblica amministrazione. Ora si profila un nuovo orientamento - fa sapere l'avvocato Fabio Capraro - Dopo la prima sentenza dello scorso 29 settembre, io e il perito Marcon siamo stati tempestati di telefonate e richieste di consulenza da parte di automobilisti e colleghi di tutta Italia che hanno chiesto supporto. Non è quindi da escludere che in un futuro le richieste e relative sentenze a favore degli automobilisti possano aumentare. E quindi dar vita a un danno erariale per le casse degli enti pubblici non indifferente. Tutto ciò almeno fino a quando gli apparecchi di rilevamento non verranno regolarmente omologati come previsto dalla legge».

© RIPRODUZIONE RISERVATA