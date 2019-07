Alpini, il mulo Iroso sarà tumulato nel monumento: l'omaggio di Zaia

VENEZIA - «Si merita sicuramente di essere considerato unper quanto ha rappresentato per le Penne nere ma io lo sento anche come un vecchio amico. Ho quindi un motivo in più per ringraziare e mandare un sincero saluto a tutti coloro che domani, venerdì 19, parteciperanno alla che rimarrà un simbolo nella storia delle nostree del Veneto. Al Mulo con la emme maiuscola confermo commosso il mio omaggio e quello di chi crede nei valori della nostra cultura veneta». Sono le parole del presidente Luca Zaia che accompagneranno le ceneri di Iroso - ultimo rimasto tra i muli immatricolati nell'esercito e salvato dalla macellazione negli anni Novanta - alla sepoltura, domani 19 luglio a Vittorio Veneto. Cerimonia alla quale, con grande dispiacere, il presidente non potrà essere presente a causa di altri, concomitanti, impegni istituzionali.«Lo avevo soprannominato generale perchéè stato veramente un simbolo del legame secolare tra l'uomo e l'animale, tra l'Alpino e il Mulo - aggiunge Zaia -. I suoi occhi profondi e di un'espressività unica mi erano rimasti impressi fin dalla prima volta che lo vidi ad un'Adunata. Aveva la rugosa serenità di quei nostri vecchi, provati dalla vecchiaia e dal lavoro ma forti nella solidità di una vita vissuta. Nella sua espressione si leggevano la docilità e la forza che da sempre, insieme alla fedeltà, hanno fatto del mulo il fratello dell'alpino nelle fatiche della guerra e del lavoro in tempo di pace». «Da domani Iroso sarà un simbolo ulteriore - conclude Zaia - uno dei rari animali che riposano sotto un monumento. Ha avuto in sorte di vivere a lungo, molto per una bestia, grazie ai sentimenti di chi conosceva i muli e non ha accettato che fossero solo mezzo di lavoro prima e carne da macello poi. Ringrazio l'alpino De Luca per quanto ha fatto e la sezione Ana di Vittorio per l'organizzazione della cerimonia. Un momento che conferma come un affetto così grande non si estingue con un tratto».