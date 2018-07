Abusi sessuali sulla paziente l'Ordine radia lo psicoterapeuta

di Mauro Favaro

TREVISO - L'Ordine dei medici di Treviso ha radiato Muhammad Abdulstar. Si è chiuso con la sanzione massima il procedimento disciplinare aperto a carico del dottore, 57enne di origini irachene, che lo scorso marzo era stato immortalato dalle telecamere della trasmissione Le Iene mentre sembrava abusare sessualmente di una paziente durante una visita privata come psicoterapeuta. Le indagini della Procura faranno il loro corso. Ma l'organo di governo del medici ha già deciso: Abdulstar è fuori. Dall'Ordine non arrivano conferme ufficiali, com'è naturale che sia. Così come, però, non ci sono smentite.