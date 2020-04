Scende dal Grappa con la mountain bike: caduta rovinosa, ferito un 42enne

PIEVE DEL GRAPPA (Treviso) - Un ciclista vicentino, un 42enne residente a Mussolente, è rimasto ferito in maniera seria, anche se non è in pericolo di vita, in un incidente avvenuto nella mattinata di oggi martedì 14 aprile, sulla dorsale trevigiana del Monte Grappa, lungo la strada sterrata che da San Liberale porta al Castagner de la Madoneta, nel comune di Pieve del Grappa.



Secondo una prima ricostruzione l'uomo, all'altezza di un dosso, ha perso il controllo della propria mountain bike, finendo rovinosamente a terra e riportando un forte trauma al bacino e varie escoriazioni. L'allarme è stato lanciato attorno alle 9.30: la centrale operativa di Treviso ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, mentre nel frattempo è stato inviato sul posto il personale medico del Suem di Crespano, che ha prestato le prime cure all'uomo, poi trasportato all'ospedale di Castelfranco Veneto.



Una squadra di quattro soccorritori, arrivata per l'eventuale supporto alle operazioni, ha poi provveduto a recuperare la bici per farla avere al proprietario. L'elicottero di Treviso Emergenza, che era già decollato, è stato fatto rientrare.

