MOTTA DI LIVENZA - Fermento per la campagna elettorale. Ieri, giorno di mercato, i tre candidati a sindaco erano schierati in piazza a presentare programmi e liste. E c’è chi ha avuto anche il sostegno di importanti nomi del calcio. Verso mezzogiorno al banco di Ercole Girotto della civica Uniamo Motta a sorpresa si sono presentati anche alcuni ex giocatori di Serie A: l’opitergino doc Gianfranco Zigoni, ex Juventus, Roma e soprattutto Verona; Marco Osio, ex Parma e Torino, all’epoca soprannominato dai tifosi, guarda un po’, il “Sindaco”; e Dino Baggio, ex Juve, Inter e Toro, colonna della nazionale italiana a Usa ‘94. Con loro anche Giuliano Gava, ex Torino tra il 1985 e il 1987. «Il nostro è un gruppo eterogeneo con competenza e passione, accomunato dalla volontà di scrivere una nuova pagina per la nostra amata città. Una Squadra di mottensi per i mottensi, con la presenza di persone con esperienza e giovani entusiasti che vogliono contribuire a questo grande progetto di rinnovamento per Motta» ha sottolineato il candidato sindaco. In piazza ieri c’era anche Francesco Clementi, della civica Altra Motta: «Noi Abbiamo iniziato la nostra campagna elettorale casa per casa con il nostro camper. Da giovedì il nostro mezzo gira per tutta la città con i candidati consiglieri. Fino al giorno del voto saremo noi ad andare tra la gente, ascolteremo i vari bisogni e saremo presenti a raccogliere questioni e istanze. Per parlare e spiegare come vorremmo vedere Motta di Livenza tra 10-15 anni. A Malintrada ci sarà una pedalata non competitiva: invita tutto i candidati a fare la corsa insieme a me». Presente anche il sindaco uscente Alessandro Righi, Forza Motta Lega-FdI, FI: «Abbiamo una squadra unita, composta da persone con diverse capacità e professionalità. Persone che nella loro semplicità hanno l’unico obiettivo di mettersi a disposizione della loro Comunità. Una squadra equilibrata che potrà contare sull’esperienza amministrativa maturata in questi anni e sull’entusiasmo dei nuovi candidati».



© RIPRODUZIONE RISERVATA