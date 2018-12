Tenta il salto dal trampolino e cade male: trauma spinale per un 25enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Un pomeriggio all'insegna del divertimento ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un 25enne di Motta di Livenza: salito sul trampolino più alto del Funk Park di Piancavallo, nel comune di Aviano, in Friuli Venezia Giulia, ha perso il controllo degli sci ed è atterrato di schiena precipitando per quasi 30 metri. Il trauma è stato violentissimo e il giovane, rimasto comunque sempre cosciente, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone.