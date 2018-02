© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOTTA DI LIVENZA - Loche stava riportando 15dell'asilo a casa dopo la scuola è uscito di strada attorno alle 15.15 in via borgo Aleandro a Motta di Livenza: sembra che un gatto abbia tagliato la strada al mezzo che è poi andato a schiantarsi contro un'abitazione. Nel botto è rimasta ferita un'accompagnatrice e quattro bambini, di cui due di un'altra scuola dell'infanzia, la Tullia Cortesi di Lorenzaga di Motta: tutti sono stati stati condotti in porto soccorso. Rapido l'arrivo dei soccorsi da Motta, Treviso, Oderzo.