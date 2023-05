TREVISO - Tempi lunghi per gli esami, il rilascio delle patenti e le revisioni. La Motorizzazione di Treviso ha accumulato fino a 5 mesi di ritardo. E adesso si prova a recuperare grazie all’arrivo di sei tecnici privati in libera professione (due sono già operativi nella Marca). Più un esaminatore in pensione che ha accettato di tornare al lavoro. « Abbiamo un certo arretrato, nessuno lo nega – spiega Leopoldo Matarazzo, direttore della Motorizzazione di Treviso – ma la cosa si sta risolvendo. I tecnici privati potranno andare a fare le revisioni nelle officine, affiancando il nostro personale. Due sono già operanti. E ne arriveranno altri quattro. Di seguito, i nostri tecnici potranno essere dirottati a fare esami. Su questa base, si prevede un netto miglioramento dei tempi di attesa a partire da luglio » .

IL NODO

Il peccato originale sta nella carenza di personale nella sede di via Santa Barbara. Dieci anni fa si contavano 60 dipendenti. Adesso si è a 30. Dimezzati. Tra l’altro non tutti sono abilitati per fare gli esaminatori. E solamente quattro sono sotto ai 50 anni. « Abbiamo suonato il campanello d’allarme già da tempo – sottolinea Matarazzo riferendosi alla carenza di personale – dopo i pensionamenti, anche con quota 100, non ci sono state nuove assunzioni. Adesso i tecnici privati potranno dare una mano, certo. Ma non si può parlare di un rafforzamento del personale: sarebbero state gradite persone in grado di fare anche gli sportelli o di risolvere i problemi interni. Un concorso avrebbe consentito di selezionare i più validi, magari giovani, per portare un miglioramento strutturale. Invece niente. E poi i pochi che rimangono a livello provinciale devono mettere la faccia sui disservizi » .

LA CHIAMATA

I tecnici con partita Iva, in ogni caso, sono stati formati e abilitati. Hanno seguito un corso da oltre 180 ore, sia teoria che pratica. Due sono già in servizio. Ma ancora non basta. E così ne sono stati richiesti altri quattro. Nello specifico, due arriveranno da Bologna, uno da Trento e uno da Rovigo. Più l’esaminatore rientrato dalla pensione. « Solo uno ha accettato – dice il direttore – adesso sta a sua volta dando una mano » . Per quanto riguarda i collaudi non ci sono ritardi. Questi hanno sempre avuto una sorta di corsia preferenziale. Il vero nodo riguarda le revisioni. « Quando i tecnici entreranno in servizio a pieno titolo, le revisioni saranno recuperate – fa il punto Matarazzo – e di seguito tre nostri tecnici potranno andare a fare esami, migliorando la risposta anche in questo campoe. Prevediamo un netto miglioramento già a partire dal turno di luglio » .

IL FUTURO