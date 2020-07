Motociclista in sorpasso impatta contro auto: grave. Un altro colpisce un sasso e vola su una vettura parcheggiata

ASOLO - Sorpasso finito male per un un motociclista in via Bassanese ad Asolo: durante la manovra la moto ha impattato contro un'auto svoltava a sinistra. L'uomo è stato trasportato in codice 2 (urgenza) in elicottero a Treviso in elicottero.



Ad Altivole, in via Rosina, un altro motociclista è uscito di strada, pare per l'impatto con un sasso, e si è "piantato" su una vettura parcheggiata. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dell'elicottero.

