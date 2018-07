La polizia ferma un furgone: dentro due moto rubate da 12mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SILEA - Due arresti a Silea la scorsa notte: a finire in manette due cittadini polacchi incensurati di 25 e 39 anni. I due sono stati fermati dalla polizia in via Sile, erano a bordo di un furgone all'interno del quale sono state trovate due moto da 12mila euro rubate nelle ore precedenti in provincia di Venezia. Vittime dei furti un cittadino svizzero che aveva posteggiato la sua Yamaha MT7a piazzale Roma a Venezia e un 46enne di Carpenedo che aveva subito il furto della sua Honda Deauville.