Il botto e la moto in fiamme: «Siamo corsi subito fuori ma il pilota era sparito nel nulla»

SANTA LUCIA (TREVISO) Una moto fuori strada, il botto, l'incendio e l'allarme. Ma quando i primi soccorritori sono arrivati hanno trovato solo la potente due ruote distrutta. È accaduto ieri in via Risorgimento, difronte alla sede della ditta Barazza. Erano circa le 11.15 quando alcuni impiegati dell'azienda leader nella produzione di cucine inox, hanno sentito un botto, come se fosse avvenuto un incidente. «Mi sono affacciato alla finestra e ho visto le fiamme» racconta Emil Pettenà, impiegato nel settore marketing della ditta. «Sono subito corso fuori e ho chiamato i numeri d'emergenza avvicinandomi al luogo dell'incidente per prestare i primi soccorsi. Sono arrivato dopo due minuti e ho cercato di capire se ci fosse qualcuno che aveva bisogno d'aiuto - continua - La moto di grossa cilindrata era completamente avvolta dalle fiamme, adagiata su un fianco slungo il ciglio della strada. Dopo qualche minuto sono arrivate l'ambulanza e i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio».





