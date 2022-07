Inaugura la mostra #noisiamotreviso: ecco cos'è per voi Treviso

TREVISO - Oggi, primo luglio, alle 18.30, nella Sala Foffano del Museo di Santa Caterina, aprirà l’attesa mostra fotografica #NOISIAMOTREVISO, appuntamento fisso con la “trevigianità” attraverso la formula semplice e accattivante dei ritratti dei cittadini realizzati gratuitamente negli scorsi giorni dal noto fotografo Giovanni Vecchiato sotto Palazzo dei Trecento. E noi abbiamo chiesto a voi, in giro per la città, cos'è Treviso. L’edizione di quest’anno, il cui ricavato andrà a sostenere Fondazione Città della Speranza, presenta tra le oltre 300 foto scattate tra cui anche quelle della famiglia di Antonella e Vincenzo che con 6 figli è fra le più numerose di Treviso. E ancora: il ritratto di Lino, ultimo ombrellaio del trevigiano, che ha aggiustato a tempo di record “l’ombrello” del flash del set fotografico che un colpo di vento aveva mandato in pezzi. Infine, quello della campionessa di sci Deborah Compagnoni, l’ultimo scatto fatto giusto poco prima di smantellare l’intero set.

Video interviste di Brando Fioravanzi