È morto a 72 anni Vittorio Zanini: medico e politico molto conosciuto a Treviso

TREVISO - Lutto a Treviso. Vittorio Zanini, storico medico ginecologo e assessore della città, è mancato all'età di 72 anni all'ospedale di Vittorio Veneto a causa di un tumore ai polmoni. Figura di spicco del capoluogo, Zanini si è sempre dedicato sia all'ambito della medicina che a quello della politica.

Diplomatosi nel 1968 al Liceo Classico “A. Canova” di Treviso, si è poi laureato nel 1974 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova con specializzazione in ostetricia e ginecologia. In qualità di medico sportivo è stato poi campione d'Italia Juniores con l'A.C Treviso nel 1968 e campione d'Italia Dilettanti come Presidente del F.B.C. Treviso, nonché Campione d'Italia con la Pagnossin (basket femminile) di Treviso. Presidente di varie associazioni sportive, dal 1975 al 2007 ha svolto l'incarico di medico specialista nel reparto di ginecologia e ostetricia presso l’ospedale Ca' Foncello di Treviso, per poi dedicarsi da specialista poliambulatoriale al settore privato.

IL CORDOGLIO DI ZAIA

«Alla comunità trevigiana mancherà la sua presenza sempre attenta, partecipe e guidata da una grande passione civile. Se ne va una persona nota, un protagonista che ha scritto pagine della politica trevigiana ma anche dello sport e della sanità». Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ricorda Vittorio Zanini, medico e consigliere comunale a Treviso – che in gioventù fu anche calciatore con i colori della città – mancato oggi all’età di 72 anni. «La scomparsa repentina e improvvisa di Vittorio ci lascia basiti – aggiunge il Governatore -. Ci lascia il ricordo di un innamorato della sua terra che si è sempre messo a disposizione. Oltre a essere stato un politico è stato un valido professionista che come medico ginecologo è stato per molti anni un riferimento del reparto di Ostetricia trevigiano, dove ha accolto alla vita migliaia di bambine e bambini. Esprimo la mia vicinanza ai familiari e a lui invio un pensiero».