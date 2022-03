PIEVE DEL GRAPPA - Un rettilineo con il manto stradale dissestato, che i cittadini avevano chiesto di sistemare. E' qui, in via Montenero a Crespano del Grappa, che Vittorio Piva ha perso la vita mercoledì pomeriggio, a soli 17 anni. A 200 metri da casa. In sella alla moto da cross dell'amico Marco Rover, di cui aveva appena sistemato le frecce, lui che era un grande appassionato delle due ruote. «Qualche anno fa avevamo chiesto al Comune di sistemare la strada punta il dito proprio l'amico proprietario della moto . Questa strada è un disastro. Hanno sistemato l'altra vicina, ma non questa. Non sappiamo perché. Forse era nei programmi di sistemarla a breve ma non è ancora stato fatto. Non c'erano mai stati incidenti di questo tipo prima, ma rimane una strada pericolosa se non sistemata». Una strada stretta, che non si presta alle corse. Ma per la sindaca, Annalisa Rampin, che ha portato le sua condoglianze alla famiglia, le cause sono altre: «Questa tragedia non è imputabile alle condizioni della strada, che comunque non è messa così male spiega . In questo momento non possiamo sistemare gli asfalti perché stiamo mandando in appalto l'illuminazione e non avrebbe senso fare manutenzione dove poi si andrà a rompere di nuovo per fare i lavori. Dove ci sono situazioni di pericolo noi interveniamo facendo lavori, ma non era questo il caso. All'ufficio protocollo non c'è nessuna segnalazione su quella via. C'è uno scavo che è stato poi ricoperto dovuto a lavori recenti sulle condotte».

LO SCHIANTO

Vittorio ha perso all'improvviso il controllo della moto. Erano le 17.30 di mercoledì. Il mezzo ha impattato contro muretto e la rete di un giardino. Il ragazzo, che indossava il casco ed era munito di patentino, è stato sbalzato sull'erba. Il mezzo è ora sotto sequestro per consentire ai carabinieri di appurare l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. La moto gli è sfuggita di mano, anche se era abituato a provare i mezzi che riparava. Ma forse stavolta si è fatto prendere troppo dall'entusiasmo di salire in sella a una moto da cross, lui che era abituato a guidare la sua inconfondibile Vespa verde. Una distrazione? Un'accelerazione improvvisa? Una manovra azzardata? O una tragica fatalità? Una cosa è certa: l'impatto è stato devastante. L'emorragia interna e il trauma cranico non gli hanno lasciato scampo. Inutili i soccorsi, per quanto tempestivi, I medici del Suem hanno tentato di rianimare il ragazzo per circa mezzora. Invano: troppo gravi le lesioni. Sul terreno i resti della moto, il grande fanale davanti e la manopola. Poco più avanti, anche la scarpa destra di Vittorio.

FIORI PORTATI DAGLI AMICI

Oggi su quel punto maledetto sono comparsi anche dei fiori deposti dagli amici del giovane, increduli di fronte a una tragedia così grande. «Morire a 17 anni con tutti i sogni da realizzare e la vita da vivere: non si può accettare» sussurra un amico di famiglia nel tentativo di dare forma a un dolore che non troverà mai alcuna giustificazione per le persone vicine a Vittorio.