Male incurabile, papà Michele si arrende a 33 anni dopo un anno di battaglia

SPRESIANO (TREVISO) - Male incurabile, è morto a soli 33 anni Michele Schievene papà del piccolo Alessandro. Il decesso nella giornata di ieri, 4 giugno, dopo la lotta contro il tumore a cervello e polmoni contro cui battagliava da poco più di un anno.

Sabato è stato ricoverato d'urgenza e poco dopo è spirato.

Chi era Michele Schievene

Michele Schievene coltivava una grande passione per il calcio e per diversi anni aveva militato nella squadra amatori del Lovadina. In passato aveva lavorato per l'azienda Fassa Bortolo di Spresiano, realtà che si occupa della produzione di adesivi, sigillanti e altri materiali ausiliari per l'edilizia. Si era sposato solo pochi mesi fa con la sua Anna e dal loro amore era nato il piccolo Alessandro. L'ultimo saluto sarà dato giovedì 8 giugno alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Lovadina. «Non piangere quando tramonta il sole, le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle», è il commovente messaggio scelto dalla famiglia per l'epigrafe. Per la cerimonia, la famiglia ha chiesto delle offerte da devolvere all'Airc.

Il cordoglio

In tanti si sono stretti nel dolore attorno alla famiglia di Michele. Tra i primi anche il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra che sul suo profilo Facebook istituzionale ha scritto: «Oggi è un giorno triste. La vita troppo presto è ingiusta nei confronti delle belle persone». E commentando ad alcuni cittadini ha risposto: «Un male incurabile si è portato via un giovane papà». In tanti sono coloro che hanno lasciato un messaggio sui social per ricordare Michele tra cui anche Carmelo Schievene: «Caro Michele, non ci sono addii per noi. Ovunque tu sarai sarai sempre nel mio cuore».