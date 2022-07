PIEVE DI SOLIGO - Saranno celebrati oggi, 30 luglio, alle 17 al Duomo di Pieve di Soligo i funerali di Andrea Ros, il giovane consigliere comunale della Lega scomparso giovedì a 38 anni per un male incurabile. Alle esequie, a cui è atteso anche il governatore del Veneto Luca Zaia e per le quali si prevede una grande affluenza di persone che l'hanno conosciuto ed apprezzato, tutta Pieve renderà omaggio.



LA DECISIONE

Mentre il sindaco Stefano Soldan ha decretato il lutto cittadino per la repentina scomparsa dell'uomo, che non più tardi di lunedì aveva preso parte al Consiglio Comunale. Così un'intera comunità, ancora scioccata per il triste epilogo, si stringerà alla moglie Federica ed ai figlioletti, ai genitori Nadia e Gino, alla sorella Giulia, cercando di far sentire meno il vuoto di un giovane uomo che, nel suo percorso di vita sia familiare, che lavorativa che di impegno politico, ha sempre affrontato con coraggio e determinazione ogni cosa.



IL CORDOGLIO

Stimato da tutti, come dimostrato dalla quantità di messaggi alla famiglia. Condoglianze ma non solo, una miriade di ricordi arrivati dalla politica, dall'associazionismo, dal volontariato, e da tanti cittadini. A partire da Alberto Villanova, capogruppo Lega-Liga Veneta in Consiglio Regionale del Veneto, che fino al gennaio di quest'anno aveva condiviso con lui gli scranni delle minoranze a Pieve e con il quale aveva trascorso un lungo periodo nella locale sezione del Carroccio, che ne ha ricordato in particolare la grande passione politica. Il sindaco di Treviso Mario Conte ha sottolineato la figura di amministratore «sempre presente sul territorio». Ma poi anche il coro di tutti quelli che l'avevano incrociato sui campi del calcio minore, a partire dagli Amatori Pieve 2001, che l'hanno ricordato con un post accompagnato da una foto in un momento spensierato: «Ci mancherai come calciatore ma sopratutto come uomo». E di seguito il Barbisano Calcio, che ha salutato con incredulità la scomparsa del direttore sportivo, e tante altre società. E ancora il gruppo Ascotrade per cui lavorava: «Eri da poco tornato al lavoro con la voglia di farcela ancora, dispensando sorrisi, battute e allegria contagiosa. Ci mancherai». Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione. La famiglia chiede che eventuali offerte siano consegnate personalmente ai congiunti.