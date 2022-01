VITTORIO VENETO - Mario Segat, 61 anni, è morto schiacciato dal trattore che stava guidando per spianare un terreno agricolo e che si è improvvisamente ribaltato. E' successo oggi 26 gennaio a Vittorio Veneto in località Borgo Menegon. Ad avvisare i Vigili del fuoco prontamente intervenuti è stata la moglie che non lo aveva visto rientrare. Purtroppo per l'uomo, trovato sotto il trattore, non c'era più nulla da fare. E' morto sul colpo.