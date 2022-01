TREVISO - Domenico Pinton non ce l'ha fatta. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, il re dei trenini e del modellismo (era il titolare del negozio Hobby Model), si è spento lunedì all'età di 87 anni. La sua attività, iniziata nei primissimi anni 60 con un piccolo negozio in Galleria Bailo, ha allietato le giornate di intere generazioni di bambini che si fermavano ad ammirare le sue vetrine piene di giocattoli e modellini di ogni genere, essendo poi anche protagonista nei campi di volo come organizzatore di gare tra modelli radiocomandati.

LA PASSIONE

Un lavoro che era iniziato come una passione, aiutando fin da giovanissimo il padre Pietro nel suo negozio nei pressi di piazza Borsa, poi distrutto durante il bombardamento della città e trasformato così nell'allora bottega che vide la luce per un periodo proprio al centro della piazza. Un'attività, quella della vendita dei giochi da Hobby Model, poi portata avanti fino al 2005 dal figlio Giampaolo e che ora prosegue, sempre in famiglia, grazie al nipote Stefano che è il titolare del Paradiso dei Bambini in via Manin, rimasto l'ultimo negozio familiare del settore dopo la chiusura de La Cicogna in Calmaggiore. «Quand'ero piccola, e abitavo in via Montello, giocavo spesso con Giampaolo e quando entravo in casa sua rimanevo sempre estasiata dai giochi che aveva - ricorda la consigliera comunale Antonella Tocchetto Il papà Domenico è stato quindi un'ispirazione per generazioni di ragazzi, anche perché era una persona sempre disponibile, gentile e pronta ad accoglierti con un sorriso. Con lui si spegne per sempre la Treviso dei balocchi e dell'infanzia, quella parte della città che ci faceva sognare a occhi aperti».

IL RICORDO

Nella sua vita non ci sono però solo stati giochi per bambini e modellini, soprattutto trenini Rivarossi e alianti radiocomandati, ma anche sport e montagna, tanto che fu tra i fondatori dello Sci Club Treviso, di cui fu poi anche presidente. Con l'avanzare dell'età si era poi dedicato prima al tennis e poi al golf, calcando spesso i campi dell'Asolo Golf Club e de La Ghirada. Il centro era però la sua casa e, proprio per questo, fu anche fondatore di una delle prime associazioni di commercianti trevigiani, i cosiddetti Amici del ferro di cavallo con Bertelli e De Wrachien. Tra le sue passioni anche i motori, tanto che da giovane si era dedicato alle gare di gimkana con la sua Lambretta per poi, dopo la pensione, dedicarsi alle auto fino ad arrivare a comprarsi, a 82 anni, una bella 595 Abarth con la quale ha viaggiato fino al Sud Italia.

L'ULTIMO SALUTO

Domenico Pinton lascia nel dolore la moglie Lucia, i figli Giampaolo e Alessandra, la nuora Monica e l'adorato nipote Alberto, oltre a tanti amici ed ex clienti che si sono subito stretti attorno alla famiglia in questo difficile momento. La cerimonia funebre avrà luogo domani pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, mentre il corteo partirà un quarto d'ora prima, alle 14.45, dalla casa funeraria Cof dove Domenico Pinton potrà essere salutato, nella saletta a lui dedicata, a partire da oggi dalle 9 alle ore 12 e domani dalle 8. Per l'ultimo saluto a Domenico Pinton la famiglia ha fatto sapere di non volere fiori, ma eventuali offerte saranno devolute all'Advar di Treviso.