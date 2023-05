Morto lo storico ristoratore Attiliano Sartoretto, aveva gestito Il Manto di Giavera del Montello

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Negli ultimi anni aveva gestito Il Manto a Giavera, chiuso di recente di fronte all’aggravarsi della malattia con cui conviveva da un paio d’anni. Nel tempo, però, era stato protagonista di molteplici iniziative ed esperienze lavorative, trainato dalla passione per la cucina ma anche per il territorio del Montello. <WC>E<WC1>rano i tratti caratterizzanti di Attiliano Sartoretto, morto nel weekend a 68 anni. Era stato lui stesso, lo scorso aprile, ad annunciare la chiusura del locale, suscitando il dispiacere di tutti i clienti. <WC>«<WC1>Con sommo dispiacere -<WC> <WC1>scriveva<WC> <WC1>- vorrei portare a conoscenza della nostra affezionata clientela che è terminata la nostra storia al Manto di Giavera del Montello.

Vorrei ringraziare tutti voi, clienti e amici, per aver contribuito a rendere questi anni molto belli. Vorrei in particolar modo ringraziare la famiglia Scandiuzzi per la generosità e la sensibilità dimostrate. Spero che dopo di me possa arrivare una buona e valida gestione perché il locale lo merita ed anche la proprietà » .

Montello in lutto, il ricordo di Attiliano Sartoretto

<WC1>La sua scomparsa ha colpito molto tutto i<WC>l<WC1> territorio montelliano: il ristoratore, infatti, era molto conosciuto anche per il suo carattere solare e amante della convivialità. I suoi amici più cari, alcune settimane fa, vedendo che si stava aggravando avevano organizzato per lui una cena, che ora ha davvero il sapore di una cena d’addio. Nevio Marchesini, direttore dell’Ascom in pensione da alcuni anni, lo ricorda con stima<WC>: «<WC1>Era un personaggio vulcanico -<WC> <WC1>dice<WC> <WC1>- quanto a idee e volontà di concretizzarle. Ha gestito parecchi locali tra Giavera e Volpago. Ultimamente lo ricordo a gestire il Manto a Giavera ma prima aveva gestito la Vecia Osteria in Caneva a Venegazzù e<WC>d<WC1> Ester Muri sul Montello a Volpago. Prima ancora La Paesana, sempre a Volpago<WC>»<WC1>. Ma Sartoretto pensava, oltre che alla propria attività, a tutto il settore della ristorazione sul Montello. Infatti, <WC>«<WC1>è stato <WC>p<WC1>residente per sei anni del Gruppo ristoratori del Montello -<WC> <WC1>prosegue Marchesini<WC> <WC1>- del qual era stato il promotore<WC>»<WC1>. Ma le sue idee sono andate anche oltre: <WC>«H<WC1>a realizzato il primo negozio specializzato in prodotti tipici del territorio montelliano<WC>, <WC1>sorto a Bavaria nel 2006. Un antesignano...<WC>»<WC1>. <WC>

Il cordoglio

<WC1>Sul web, alla notizia della scomparsa, si sono moltiplicate le espressioni di cordoglio verso una figura che tutti conoscevano. <WC>«<WC1>La scomparsa di Attiliano -<WC> <WC1>scrive un amico<WC> <WC1>- ci ha molto rattristato, anche se la sua sofferenza non poteva continuare senza nessuna speranza. Era una persona solare, sempre con la battuta pronta, anche in questi momenti di grande sofferenza. Ciao caro amico, sarai sempre nei nostri cuori<WC>»<WC1>. Il funerale si terrà <WC>domani pomeriggio<WC1> alle 15<WC>.<WC1>30 nella chiesa parrocchiale di Nervesa. E in tanti si stringeranno attorno alla moglie Nadia, ai figli Alessandro, Stefano, Francesco<WC> e<WC1> Giorgia, alla mamma Uccia, ai fratelli Edoardo, Walter e Loretta.