TREVISO - Si è spento alla Casa dei Gelsi dove si trovava da una settimana, Gabriele Fuser conosciuto da tutti come Nini, storico esercente della città. Un male fulminante scoperto quattro mesi fa lo ha portato via alla moglie, ai figli e agli adorati nipoti. Nini era nato 84 anni fa in centro a Treviso, cresciuto attorno a piazza Duomo. Un volto familiare a tanti trevigiani fin da quando aveva rilevato la conduzione della latteria dei genitori, attigua al fruttivendolo all’angolo di piazza Vittoria.



LA VITA

Latte, pane e formaggi di cui Nini riforniva - assieme all’inseparabile moglie Nadia - tanti locali del centro. «Faceva consegne anche a domicilio - ricorda il figlio Gianluca - noi figli ci divertivamo spesso ad accompagnarlo». Alla fine degli anni Settanta il cambio con l’apertura della pizzeria Al Merlo in curva Bricito, lungo il Put. «Allora le pizzerie si contavano, quella di papà era diventata un vero punto di riferimento per tante famiglie trevigiane». Un’esperienza quella della pizzeria che Nini conclude con la cessione dell’attività una decina d’anni dopo per intraprendere altre due avventure. Dapprima l’avvio della tabaccheria in via Canova e poi negli anni Novanta l’apertura di un nuovo bar. Al suo fianco - a sostenerlo - sempre la moglie Nadia. «Papà aveva rilevato una confetteria in via Martiri della Libertà a ridosso di piazza San Leonardo per farci un bar. Famosi i tramezzini che preparava la mamma e per cui arrivavano anche da fuori città. Un bar che pur con gestioni diverse, funziona tuttora». Poi la nuova vita da nonno. «Un grande nonno, innamorato dei suoi quattro nipoti per cui si è sempre reso disponibile e a cui ha trasmesso i suoi grandi valori. Scuola, sport, tempo libero: per loro papà c’era sempre. Il ricordo che ho di lui? Le interminabili passeggiate: ogni cento metri si fermava a salutare 15 persone». Nini lascia la moglie, i figli Gianluca, Mauro, Monica e gli amati nipoti. L’ultimo saluto domani alle 15 nella chiesa di Sant’Agnese.