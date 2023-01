CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Ha fatto amare la montagna a generazioni di castellani. È venuto a mancare ieri, 19 gennaio, in città Ugo Mariuz, 88 anni, ex funzionario di Esamarca, personaggio notissimo a Castelfranco per il suo impegno nel volontariato sportivo. Ugo infatti è stato uno dei protagonisti degli ultimi 50 anni dello sport cittadino. È stato uno dei primi soci Cai e giusto 50 anni fa fondò con un gruppo di amici lo storico Sci Club Castelfranco che ha sempre considerato una seconda famiglia, ricoprendo tutti i ruoli possibili, fino agli ultimi giorni. È stato anche dirigente Fisi a livello regionale. Stava inoltre collaborando per la pubblicazione del libro sui 50 anni di vita dello sci club. Con lo sci club si è distinto per l'impegno verso i giovani e le scuole organizzando gite sia in inverno sia d'estate. È stato inoltre promotore di gare di sci e skiroll. Ma Mariuz è stato amante dello sport a tutto tondo e socio Panathlon da decenni con il quale ha collaborato all'organizzazione di eventi fino all'ultimo Giorgione d'Oro.

Il ricordo di uno dei papà dello sport castellano

Questo impegno costante gli è valso il conferimento del cavalierato e anche di fiduciario del Coni per la castellana che ha rivestito per 35 anni. Il presidente dello Sci club Castelfranco, Romeo Stocco, così lo ricorda: «Oggi ci lasciati Ugo Mariuz, per tutti noi Ugo. Fondatore dello Sci Club Castelfranco Veneto nel 1971 e per molti anni nostro presidente. Un grande lutto per il nostro Club e per tutta la Castellana». Ugo era persona solare, impossibile non volergli bene e poi altruista come pochi. Entusiasta della vita sapeva ascoltare e sempre con il sorriso convincere e aiutare. Le condoglianze ieri sono arrivate anche dal presidente del Comitato Regionale Veneto del Coni Dino Ponchio, dalla giunta, dai delegati e dai fiduciari: «Siamo vicini alla famiglia dell'amico Ugo Mariuz in questo triste momento - recita la nota - Da anni fiduciario del Coni per la zona di Castelfranco, Ugo mancherà molto alla squadra del Coni Veneto e a quella di Treviso in particolare». Ugo Mariuz lascia la moglie Gianna, i figli Sandro, Claudia e Roberto; gli amatissimi nipoti Federico e Elisa. La cerimonia funebre, seguita dalla cremazione, si svolgerà nella chiesa di S. Maria della Pieve a Castelfranco Veneto sabato alle 9.30. Stocco alla fine lo saluta così: «Ugo, non sappiamo se dove stai andando troverai piste da fondo ma sappiamo che sicuramente troverai altre attività dove impegnarti e coinvolgere gli altri. Buon viaggio».