TREVISO - C omunità di San Lazzaro e Fiera in lutto, ma anche il mondo che si stringe attorno all’Indomita Monigo. Nella notte di venerdì, festa della Repubblica, è morto a 69 anni Doriano Buro . Era nato a Fiera l’1 gennaio 1954 ma abitava a San Lazzaro, in zona Ghirada: lascia la moglie Loredana, la figlia Valentina e i suoi due amati nipoti, Filippo e Pietro. Doriano Buro era una persona molto apprezzata e conosciuta nella piazza trevigiana. D opo il percorso di studi , aveva trovato lavoro in banca, impiego che ha mantenuto fino alla pensione. La sua carriera era iniziata alla Banca Popolare di Castelfranco, poi alla Banca Popolare di Vicenza (sempre nella filiale di Castelfranco) per finire in quella di Vedelago. «Una persona sempre disponibile e dall’animo umano» lo ricordano i colleghi e gli amici.



LA PASSIONE

Grande amante del calcio, da giovane aveva fatto parte, fin dalla prima ora, della società Indomita Monigo sia come calciatore che in seguito come dirigente, assieme a gli amici Berto Piazza, Giorgio Pietropoli e Angelo Bassanello (anche loro scomparsi prematuramente) e a gli attuali dirigenti che ora sono anche nella “nuova” Indomita come Gigi Caldato e Marco Pinzi. E all’Indomita aveva giocato anche con il fratello Luigino, morto nel 2016 e che aveva vestito anche le maglie d elle giovanili del Venezia e del Paese. Una famiglia che aveva (e ha) il calcio nel sangue: il nipote Fabrizio è infatti un allenatore . P er Doriano il pallone non era solo divertimento, ma significava essere vicino alla società e ai giovani come educatore e dirigente per una crescita umana . I nfatti dall’Indomita non si è mai staccato : ha allenato i giovani, ha fatto l’ animatore, l’ intrattenitore, l’ educatore e persino lo speaker di ogni evento calcistico e sociale.