SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO) - Le ricerche avviate nel fine settimana si sono concluse nel modo più tragico: l'anziano scomparso sabato, l'85enne Giuseppe Semenzato che si era allontanato da casa nella mattina di sabato, è stato ritrovato ieri pomeriggio verso le 16.30 senza vita, nelle vicinanze di via Mareno, a poco meno di un chilometro dalla sua abitazione. Già dalle ore successive alla denuncia della scomparsa da parte dei familiari, i Carabinieri della compagnia di Conegliano avevano iniziato le ricerche. Domenica poi erano giunti anche i Vigili del fuoco di Treviso. Al lavoro, nello specifico, due squadre del distaccamento di Conegliano, esperte in topografia applicata al soccorso; utilizzati anche alcuni droni comandati da terra e l'elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia. Presente anche il nucleo cinofili del 115. Nel pomeriggio di ieri le ricerche si sono interrotte con il ritrovamento del corpo privo di vita di Giuseppe Semenzato. L'uomo sarebbe deceduto per cause naturali.

Le ricerche disperate, poi la macabra scoperta

La notizia del ritrovamento si è diffusa in un batter d'occhio in paese, suscitando vasto cordoglio. Di Giuseppe non si avevano più notizie dalla mattina di sabato 4 marzo, da quando si era allontanato a piedi dalla sua abitazione senza lasciare alcun messaggio. La notizia della scomparsa era stata resa nota da alcuni residenti in gruppi Facebook: «Questa notte è partito di casa il mio vicino che soffre di Alzheimer - ha postato un cittadino - è anziano e non ricorda niente. Se vedete un signore che gira nei paraggi chiamate i Carabinieri, lo stanno cercando anche loro». Quando è uscito di casa l'anziano era vestito con un giubbotto grigio e ai piedi aveva un paio di ciabatte. L'Unità di emergenza dei Vigili del fuoco, la cosiddetta Ucl (Unità di Comando locale), era stata allestita nel parcheggio dello stadio comunale, in modo da poter svolgere tutte le ricerche del caso, analizzando le varie aree del paese. Gli uomini del distaccamento di Conegliano hanno setacciato diverse zone del comune. In contemporanea anche le ricerche dall'alto. Nelle zone dove è stato allestita l'Unità di Comando Locale erano presenti anche il sindaco di Santa Lucia di Piave Fiorenzo Fantinel e l'assessore Riccardo Lovatello. Ieri sera il sindaco Fantinel ha detto: «Non è il momento di fare commenti, preferisco non farne. Conosco la famiglia e al di là del cordoglio che abbiamo espresso, questo è il momento del silenzio perché un dramma che coinvolge una famiglia ma anche la comunità. E dunque chiedo rispetto e silenzio».