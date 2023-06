Incidente a San Biagio. Carico di cemento si stacca da una gru e travolge una donna in bicicletta: morta sul colpo

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Terribile incidente oggi pomeriggio, 9 giugno, intorno alle 17. Stando alle prime ricostruzioni, una signora in bicicletta che passava in via Valdrigo nella località di Cavrie è stata travolta da un carico di cemento che si è staccato da una gru in manovra. La donna è deceduta sotto il peso del materiale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem.