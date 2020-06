Da piccola officina a stabilimento, con i fratelli fondò l'azienda oggi alla terza generazione: morto imprenditore

SILEA - È stato un pioniere del sogno di un'impresa di famiglia diventato realtà che ha da sempre saputo trasmettere ai figli e ai nipoti l'amore per il proprio lavoro. L'ultimo saluto a Renzo Pizzolato, 82 anni, fondatore insieme ai fratelli maggiori Carlo e Dino dell'industria meccanica CaReDi di Sant'Elena, morto sabato, si terrà oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Sant'Elena. Il nome stesso dell'impresa che oggi conta una trentina di dipendenti racchiude come in una carta d'identità le iniziali di tutti e tre i fratelli Pizzolato, i padri fondatori dell'azienda: Carlo, Renzo e Dino, per sempre insieme.



Un progetto partito dalla volontà e dallo spirito di impresa di una famiglia al completo che iniziò a muovere i primi passi nel 1972 quando Dino classe 1925, Carlo 1933 e Renzo 1938, decidono con coraggio e tenacia di avviare da zero una attività propria. E di aprire dal nulla una piccola officina meccanica per la produzione di impianti per mangimifici e mulini meccanici, tra le prime industrie meccaniche di Silea. Sempre insieme ai fratelli Carlo e Dino, Renzo riuscì a far diventare negli anni una piccola officina di famiglia in stabilimento. Con le richieste del mercato che portarono via via ad ampliare, costruire, diversificare gli impianti e i prodotti. Le prime, semplici coclee, i primi elevatori a tazze iniziarono a diventare macchine. Inizia e si sviluppa la produzione di miscelatori, molini, trasportatori e dosaggi, tutti macchinari del settore della produzione di mangimi.

IL RICORDO

Un amore per l'impresa che Renzo insieme ai fratelli ha saputo trasmettere a figli e nipoti. E alla guida dell'azienda oggi la seconda e terza generazione: il figlio di Renzo, Michele, e i nipoti Alessandro e Stefano e i loro figli Samuele, Mattia e Andrea. Alla tenacia di capitano d'impresa Renzo seppe unire l'amore per la salvaguardia del patrimonio artistico del territorio del Sile. Negli anni '80 la decisione di comprare e restaurare villa Bembo Gradenigo affacciata sul Sile, una villa del 600 che era appartenuta al doge veneziano Bembo e la sua chiesetta dedicata a Sant'Antonio. Dagli anni '90 diventata l'abitazione di famiglia. Ad accompagnare oggi Renzo per l'ultimo saluto i figli Barbara, Michele e Daniel e la moglie Sergia.

