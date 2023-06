E' morto Renato Longo, la leggenda del ciclocross: cinque titoli mondiali. Zaia: «Un campione di razza»

VITTORIO VENETO - Questa notte, 8 giugno, all'ospedale di Conegliano si è spento a 85 anni il campionissimo vittoriese di ciclocross Renato Longo.

Nel suo palmares cinque titoli mondiali (dal 1959 al 1967) e ben dodici titoli italiani. Nel 1966 Aldo Moro lo insignì con la medaglia d’oro al valore sportivo. Una leggenda dello sport, Longo conquistò il suo primo titolo mondiale a 21 anni.

«Renato Longo - afferma il governatore Luca Zaia - non era solo un campione di ciclismo, ma era un vero mito del ciclocross I cinque titoli mondiali conquistati dimostrano quanto questo nostro atleta di Vittorio Veneto sia riuscito ad affermarsi in una disciplina che, ai suoi tempi, significava tanta fatica e tanto sudore. Anni in cui le strade percorse erano fango e polvere e arrivare primi al traguardo aveva tutto il sapore di una vera impresa. Per affermarsi era necessario essere campioni di razza. E lui lo era davvero tanto da essere un orgoglio, non solo per il Veneto ma per l’Italia intera”.

“Ai famigliari e amici di Longo giunga il mio cordoglio a nome della Regione del Veneto – conclude –. Sono certo che le sue gesta sportive così eroiche resteranno nella mente e nel cuore dei numerosi appassionati di ciclismo di tutte le età, veneti in particolare, che l’hanno conosciuto di persona o anche solo attraverso tanti filmati in bianco e nero”.