Amnesie e sbadataggine: il professore ucciso dal male in soli otto mesi

di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Non ce l'ha fatta, il 62enne storico insegnante di educazione fisica del liceodi Treviso che si è spento ieri dopo una breve battaglia contro un male terribile e inesorabile che lo aveva colpito otto mesi fa. «È un lutto che lascia un segno profondo in tutta la scuola - ha detto ieri la preside del Duca Antonia Piva - perdiamo un collega e un amico ma soprattutto una persona splendida, disponibile, dai modi eleganti, dalla disponibilità generosa, un insegnante appassionato del lavoro con i ragazzi, un uomo che amava davvero e profondamente il suo lavoro». Il male aveva fatto capolino nella vita di Bertocchi durante lo scorso inverno. Erano stati gli stessi colleghi del professore di educazione fisica a notare che qualche cosa non andava.