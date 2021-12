FARRA - Avrebbe compiuto oggi, 12 dicembre, 74 anni il noto insegnante e musicista Paolo Mosena, morto venerdì pomeriggio, 10 dicembre, a causa di una malattia che lo aveva colpito alcuni mesi fa, contro la quale aveva combattuto con al suo fianco l'inseparabile moglie Elisa. La formazione di Paolo iniziò al liceo classico Prati di Trento e quella musicale da sempre coltivata, si era rafforzata negli anni, con il maestro Severino Tonon. Mosena era una persona conosciuta e stimata, non soltanto come musicista ma anche come insegnante, per molti anni alle scuole elementari e medie.

Nel 1981 fondò insieme alla moglie Elisa -pure lei musicista- e ad altri amici, un gruppo musicale che prediligeva musiche medievali e rinascimentali, un gruppo molto originale che si esibiva con copie fedeli di strumenti dell'epoca. Oltre che studioso di musica e anima del gruppo, Mosena è stato fin da giovane, ha suonato l'organo in diverse chiese del circondario, nella parrocchiale di San Pio X a Conegliano, Cimetta, Santa Maria, Barbisano, Guia, Moriago e Falzè di Piave. Iniziò la sua carriera come insegnante di educazione musicale alle scuole medie; sempre convinto che la musica andasse coltivata fin da piccoli. «La musica rende migliori» continuava a ripetere. Per divulgare la musica aveva creato nel 1981 il Convito Musicale gruppo di musica antica. Chi ha avuto la fortuna di conoscere Mosena lo ricorda come una persona speciale, intelligente, umile, discreta e dal cuore buono. Una persona di poche parole, ma che si faceva amare per la sua bravura e per il suo forte carisma. Paolo Mosena lascia la moglie Elisa Marchiori, il figlio Ludovico con Michaela e gli amati nipoti Nicla e Zeno. Questa sera, 12 dicembre, alle ore 18 ci sarà la recita del rosario in suffragio nella chiesa parrocchiale di Farra di Soligo, mentre il funerale che verrà celebrato al parroco don Brunone De Toffol è stato fissato per domani alle 14.30 sempre nella stessa chiesa di Farra.