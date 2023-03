FOLLINA (TREVISO) - Sentito cordoglio in paese per la morte di Dino Bottega, vinto da una breve malattia a 69 anni. Nativo di Col San Martino, dopo la naja negli alpini si è trasferito a Follina, dove si è sposato con Rita dalla quale ha avuto due figli. Partito come operaio in una falegnameria del luogo, in breve è divetato imprenditore, fondando nel 1981 la Valstand, azienda che si occupa della progettazione e dell’allestimento di stand. Ma la grande passione era la Juventus, squadra di cui era tifoso da sempre divenendo nel 2016 presidente del locale Juve Club Prealpi, nella nuova sede di Follina. Signorile e garbato, con il suo modo di fare da gentleman si era guadagnato la stima anche dei tifosi delle squadre avversarie. Gli amici del club lo ricordano così: «Non potremo mai dimenticare i pomeriggi e le serate passate con lui a vedere le partite della vecchia signora, i commenti durante la pausa caffè, il suo stile – dice Giorgio Fiorin, uno degli storici fondatori del club bianconero - all’amore per la famiglia univa quello per la Juve: per decenni ha tenuto alta la bandiera bianconera. Ai suoi cari esprimiamo il nostro cordoglio, nella consapevolezza che ci mancherà tantissimo». «Era una persona impegnata nell’associazionismo locale che lascia un grande vuoto nella famiglia e nella comunità» commenta il sindaco Mario Collet. Dino Bottega lascia la moglie Rita, i figli Stefano e Michele, le nuore, i nipoti, i fratelli, la sorella e i cognati. Il funerale verrà celebrato domani mattina alle 10.30 nella Cripta dell’Abbazia di Follina, mentre il Santo Rosario sarà recitato nella Cappella dell’Abbazia questa sera alle 19.10.