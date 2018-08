© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN PIETRO DI FELETTO - Entra in un pozzo per eseguire alcuni lavori di manutenzione ma non esce più. Trovato morto dai vigili del fuoco di Conegliano. La tragedia si è consumata a San Pietro di Feletto, in via Salera. I pomieri hanno iniziato le operazioni di recupero della salma dell'uomo, un 80enne, intorno alle 14.40 di mercoledì 22 agosto.