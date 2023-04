Morto nel sonno, l'avvocato ed ex consigliere comunale di Treviso Domenico Zanata. Aveva 49 anni

TREVISO - Morto nel sonno, l'avvocato Domenico Zanata a soli 49 anni. E' stato trovato questa mattina, 3 marzo, nel suo letto già senza vita. Era molto noto in città anche per il suo impegno nel mondo della politica come ex consigliere comunale del Partito Democratico e per la sua partecipazione alle primarie nel 2014 quando è stato eletto Manildo. Una perdita che getta nel lutto l'intera comunità.