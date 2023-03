Investito da un'auto a Cappella Maggiore. Morto dopo 20 giorni di agonia a soli 41 anni papà Paolo Dal Cin

SARMEDE (TREVISO) - E' morto Paolo Dal Cin, papà di 41 anni che giovedì 9 febbraio era stato investito davanti al municipio di Cappella Maggiore mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Ha lottato per la vita fino a ieri, 28 febbraio, dal suo letto d'ospedale al Ca' Foncello di Treviso. Poi la tragica notizia.

Papà e compagno amorevole, chi era Paolo Dal Cin

Papà del piccolo Samuele e compagno di Lisa, Paolo era molto amorevole. Sul suo profilo Facebook condivideva scatti sorridenti insieme alla sua famiglia e ai suoi amici nelle più disparate occasioni, da gite fuoriporta a serate di festa. Nella vita era un programmatore di siti web, lavorava a Conegliano ed era una persona molto stimata nel suo ambito lavorativo. Un lavoro che conduceva con grande passione. L'altro amore era per lo sport, da giovane aveva militato in diverse squadre del trevigiano. Tra queste anche il Calcio Sarmede che gli ha dedicato un commovente post sulla sua pagina Facebook: «Riposa in pace caro Paolo, e da lassú dai la forza a Samuele, Lisa e a tutti i tuoi cari per affrontare l'immenso dolore per la tua perdita. "La morte lascia un dolore che nessuno può curare, ma l'amore lascia ricordi che nessuno puó cancellare"».

Il tragico incidente e la lotta per la vita di 20 giorni

Il tremendo incidente lo scorso 9 febbraio, alle 18.45 circa a Cappella Maggiore all'altezza del municipio quando, Paolo Dal Cin è stato investito da una Opel Astra condotta da un 49enne della zona. Stava attraversando sulle strisce pedonali per andare dal tabaccaio poco dopo essere arrivato nel paesino di Cappella Maggiore. Lì è stato travolto. Le sue condizioni sono parse subito gravi ma con grande tenacia il 41enne ha lottato con tutte le sue forze aggrappandosi alla vita. Ieri, il tragico epilogo che lascia sgomenti e getta nel lutto un'intera comunità.