CASALE SUL SILE (TREVISO) - Lutto nel mondo del rugby di tutta la provincia di Treviso: è morto Paolo Rocco, cuore pulsante del Rugby Casale. Paolo è stato colto da un malore improvviso sabato 20 novembre, mentre era con la famiglia. "Un papà che si è sempre fatto in 4 per aiutare in club house e nei numerosi gazebo durante i tornei del minirugby... un uomo buono... L'anima del nostro terzo tempo".