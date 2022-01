La compagna con il figlio lo attende in montagna: era morto in casa. Addio all'ottico De Carlo

TREVISO - Ucciso da un malore mentre stava partendo per la montagna. Ieri mattina, 4 gennaio, Pier Giuseppe De Carlo, noto ottico di via Manin, era atteso in montagna dalla compagna, ma la sorella arrivata nell’abitazione di via Fontebasso, nel quartiere della chiesa Votiva, lo ha trovato morto in corridoio. Inutile ogni tentativo di rianimazione. De Carlo, 66 anni, lascia un figlio di 10 anni.

«Con Pier Giuseppe De Carlo, la storia bella del commercio trevigiano perde un altro dei suoi protagonisti, un bravo commerciante, un volto amico per tanti trevigiani che hanno avuto l’occasione di essere suoi clienti o anche solo di scrutare le storiche vetrine di Via Manin». Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, piange l’improvvisa scomparsa dell’ottico trevigiano, di origini bellunesi, che da decenni gestiva una nota attività nel centro città. «A tutti i suoi famigliari e a chi gli ha voluto bene – aggiunge Zaia – rivolgo le mie condoglianze. Mi auguro che il prezioso patrimonio di onestà, professionalità, esperienza, amore per l’occhialeria di De Carlo possa non essere disperso».