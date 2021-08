Addio a Pozzobon, Treviso perde il suo storico orologiaio

TREVISO - Treviso perde il suo storico orologiaio. Luciano Pozzobon, si è spento lunedì mattina, 16 agosto, all’età di 86 anni a causa di una breve malattia. Personaggio molto conosciuto in città, abitava in via Foscolo. A inizio anni '60 aveva aperto una bottega in Piazza San Vito, poi si era trasferito in Piazza San Leonardo dove aveva lavorato fino ad una decina di anni fa. Grande tifoso del Treviso Calcio, passione che ha poi trasmesso al figlio Davide, medico responsabile Ssd di Day Surgery dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Luciano Pozzobon lascia nel dolore la moglie, i figli, le nuore e gli amatissimi nipoti.