CASTELFRANCO (TREVISO) - E' mancato qualche giorno fa Renzo Mason, 70 anni, gestore del ristorante Vecia Osteria dei Morini. La sua scomparsa è avvenuta dopo un periodo di malattia. Nato a Castelfranco nel 1950, Renzo era molto conosciuto in tutta la castellana per la sua attività di ristoratore in cui era stato impegnato tutta la vita assieme alla moglie Laura Brunato.



LA CARRIERA

Gentile e simpatico, cordiale e disponibile, aveva sempre la battuta pronta e sapeva regalare un sorriso a tutti i suoi clienti. Il primo ristorante Il Sole lo ha avviato nel 1975 a Castello di Godego. E' stato il primo passo di una lunga carriera di ristoratore ed imprenditore.

Successivamente si spostò a Castelfranco, dove avvio il ristorante Al Moretto a due passi da piazza Giorgione (ora albergo) e successivamente aprì il Poggiolo al primo piano di Palazzo Pietribiasi in piazza Giorgioni. Renzo era il punto di riferimento di tante compagnie di amici per i quali preparava con grande passione i suoi piatti fatti in casa nel pieno rispetto della tradizione veneta.



Nei suoi locali ospitava gruppi di decine di persone regalando tante ore di buonumore e spensieratezza. Molti in città ricordano il Poggiolo per gli eventi organizzati. Lì oltre alla ristorazione c'era spazio per il piano bar e per gli ospiti importanti che arrivavano anche da molto lontano. Renzo Mason era il re della griglia, la sua carne alla brace era molto rinomata ed apprezzata da tutti. Per alcuni anni si spostò a Badoere dove aprì un altro ristorante, il Garibaldino. Infine l'ultimo ristorante, La Vecia Osteria dei Morini, nata nel 2006, dove ha concentrato l'esperienza di 40 anni di lavoro nel settore.



LA PASSIONE

Renzo aveva il suo posto prediletto, davanti alla griglia, ma si dilettava anche come pasticcere preparando i dolci. In questa sua attività lo hanno accompagnato tutti i suoi familiari. Oltre all'onnipresente moglie Laura, anche la figlia Valentina, la nipote Gaia ed anche la figlia Agostina. AI Morini aveva saputo unire la cucina veneta tradizionale all'innovazione culinaria, con gusto e stile. Il ristorante ospitava compagnie grandi in occasione di cresime e battesimi. Anche i Morini erano diventati punto di ritrovo di tante compagnie di amici di tutta la castellana, che si ritrovavano da lui per assaporare i suoi manicaretti.



Uno degli ultimi ritrovi importanti si svolse nel 2019, quando un gruppo di suoi ex clienti già ai tempi del Moretto, decise di ritrovarsi dopo tanto tempo ai Morini. Alla fine furono una novantina di persone.



IL RICORDO

Renzo abitava in via Aurelia con la famiglia, a poche decine di metri dal Golf Club. Era un appassionato di montagna dove andava a camminare quando aveva del tempo libero.



Un paio d'anni fa purtroppo gli venne diagnosticata la malattia, che aveva affrontato a testa alta, con coraggio e forza, superando i momenti di difficoltà senza mai abbandonare il suo lavoro. Purtroppo negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate. La notizia della sua scomparsa è stata data sulla pagina Facebook del suo locale, dove i suoi familiari hanno pubblicato una delle sue ultime foto aggiungendo solo un breve saluto. Ciao pirata. Decine i commenti di cordoglio che sono seguiti. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni in città.

