CAERANO SAN MARCO (TREVISO) - Una chiesa gremita per dare l'ultimo saluto a Manuel Bolzonello, morto a 37 anni in un terribile incidente in moto lo scorso 17 giugno. In tanti questa mattina, 24 giugno, sono accorsi per dargli l'ultimo saluto in un clima dove si respira ancora incredulità per l'accaduto e tanto dolore.