TREVISO - Giovane migrante indiano morto nel parcheggio dell’Appiani dove si era accampato non avendo altro rifugio. Il Comune ha chiesto che gli altri stranieri che dormono lì su giacigli di fortuna vengano accolti all’ex caserma Serena. Una richiesta in emergenza per evitare che si consumino altri drammi, anche in vista del freddo previsto nei prossimi giorni. Dalla Prefettura sembra esserci stata una prima apertura per lo meno per chi, tra i migranti accampati nel parcheggio, è in attesa che venga accolta la richiesta di asilo. Per gli altri si vedrà. In realtà il nodo sta proprio qui: a rifugiarsi all’Appiani sono soprattutto i migranti “regolari” che hanno già un permesso di soggiorno e magari anche un lavoro saltuario ma non una casa. O quelli in attesa di rinnovo, o ancora gli stranieri che aspettano di regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano. Vite ai margini, che restano escluse dai circuiti dell’accoglienza. Motivo per cui gli attivisti e i consiglieri comunali di opposizione chiedono soluzioni tempestive e concrete. Una su tutte: «Nuovi dormitori perché nessuno faccia più la fine di Mandeep». Il prefetto Angelo Sidoti assicura che «sono già in corso delle interlocuzioni per andare incontro ai bisogni di chi non sia già inserito in un percorso di accoglienza o seguito dai servizi sociali».

La tragedia

Il dramma si è consumato nella notte fra venerdì e sabato. Il 32enne indiano si era coricato su un giaciglio di fortuna. Da qualche notte dormiva lì perché aveva trovato un lavoretto nel trevigiano ma non aveva un alloggio. Il permesso di soggiorno, invece, ce l’aveva eccome: rilasciato dalla questura di Novara. Venerdì notte gli altri stranieri - perlopiù bengalesi e pakistani - si sono accorti che non rispondeva più. Lo hanno scosso ma lui non dava cenni di vita. Così hanno chiamato i soccorsi. Il medico del Suem intervenuto sul posto, però, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. A stroncarlo è stato un malore, forse un infarto. Sarà l’autopsia a dirlo, chiarendo inoltre se possa aver fatto uso di alcol o altre sostanze, se soffrisse di patologie o se semplicemente il suo fisico messo a dura prova dalla vita all’addiaccio abbia ceduto. La salma del 32enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La madre, la sorella e altri familiari sono accorsi da Roma appena messi al corrente della tragedia. Ieri mattina sono stati ricevuti in questura e hanno incontrato i migranti con cui Mandeep aveva condiviso le ultime notti trevigiane.

Le reazioni

L’emergenza all’Appiani è nota da anni e nel tempo si è cronicizzata, nonostante le proteste periodiche davanti a questura e prefettura da parte dei migranti stessi e dell’associazione Caminantes. La tragedia ha suscitato un’ondata di indignazione e ora a preoccupare è la sorte di questi senza tetto vista l’emergenza freddo. «È una vergogna che nella ricca Treviso sia accaduta una cosa del genere - afferma la consigliera dem Carlotta Bazza, che ieri si è recata all’Appiani -. Serve un tavolo a cui siedano tutti gli attori coinvolti nell’accoglienza, sotto la regia dell’amministrazione, ma anche le aziende, che devono essere coinvolte nelle questioni abitative, oltre alle parrocchie e alla commissione sociale. Nell’ultimo consiglio comunale Conte parlava di umanità: è ora di dimostrarla». Il capogruppo del Pd Stefano Pelloni rilancia: «Si aprano temporaneamente le centinaia di immobili sfitti di Comune e Ater. Treviso, con i comuni limitrofi lavorino per aprire un secondo dormitorio in città, è ormai urgente. Dovevamo pensarci mesi fa». Luigi Calesso, di Coalizione civica, rincara la dose parlando di «morte di Stato» e chiedendo di spegnere le luminarie della città in segno di lutto. «Abbiamo bisogno di istituzioni che si fanno carico della “sicurezza” di chi è costretto a vivere per strada - dice - di “pattuglie dell’umanità” che trovino chi dorme all’addiaccio e lo ricoverino in un posto caldo». Intanto stamattina l’associazione Caminantes organizza una manifestazione sotto la Prefettura: «Justice for Mandeep. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a quello che è successo. Vogliamo che se ne parli, che si dica che in questa città del ricco Nord Est ci sono decine di persone che sono costrette a vivere nei loculi delle scale di un parcheggio. E a morire nell’indifferenza».