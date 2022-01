MANSUÈ - Profondo cordoglio nella comunità per la morte del dottor Anselmo Fabris, 71 anni. Che per 31 anni è stato il medico di tante famiglie di Mansuè e Basalghelle, nonché apprezzato dentista. Era sofferente di cuore, ancora diversi anni fa gli erano stati applicati tre bypass. Malgrado questi problemi aveva sempre lavorato, era andato in pensione nel 2019. Riuscendo anche a dare un supporto per l’apertura della medicina integrata di gruppo di Fontanelle, Mansuè, Portobuffolè e Gorgo al Monticano.

LE PAROLE

«Sono andato in pensione e volevo trascorrere un po’ di tempo con gli amici – soleva dire scherzando – ed ecco che sono arrivati il Covid ed il lockdown e non ho più potuto incontrare nessuno». Il suo spirito arguto, la battuta scherzosa riuscivano a riportare un po’ di serenità e sollievo anche in coloro che stavano trascorrendo dei momenti difficili. Viveva l’amicizia come un legame sacro, aveva mantenuto i contatti con i suoi ex compagni di liceo al collegio Brandolini e con quelli d’università, in particolare con il dottor Antonio Salvador di Fontanelle. Alla battuta pronta associava la franchezza: diceva chiaramente ciò che pensava. Fino a quando la salute glielo aveva consentito aveva svolto la professione di medico dentista; poi diventando le sue condizioni più serie aveva passato il testimone al figlio dottor Francesco.

IL CUORE

Una grave crisi cardiaca s’era manifestata quest’estate, ma era riuscito a superarla. Venerdì, 7 gennaio, era andato in una concessionaria perchè voleva cambiare auto, ne voleva una più piccola. Era tornato a casa contento, scambiate due parole con la moglie ed è crollato a terra. A nulla è valso l’intervento degli operatori del 118. Il funerale avrà luogo martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Mansuè. Rosario lunedì alle 19. Eventuali offerte saranno devolute alla scuola materna San Giuseppe. Il dottor Anselmo lascia la moglie Marisa, il figlio Francesco con Karen, Amedeo e Tamia.