ZENSON (TREVISO) - Lunedì sera Nicola Sari aveva partecipato in streaming ad una riunione di maggioranza che si teneva in municipio a Zenson, dove era consigliere comunale da alcuni anni. Dal letto d’ospedale, dove era ricoverato per la ripresa dopo un piccolo intervento chirurgico, ai suoi colleghi era sembrato allegro e fiducioso, come nel suo carattere, sempre discreto e gentile; non vedeva l’ora di tornare a casa , per mettere mano ai tanti progetti nei quali era impegnato. Sennonché, il destino è stato crudele. Martedì mattina, 18 ottobre, un arresto cardiaco lo ha colto improvvisamente, nel letto di ospedale di Motta; con l’elisoccorso è stato trasferito d’urgenza al Ca’ Foncello, dove però è spirato nel primo pomeriggio di martedì 18 ottobre. Nicola Sari, 54 anni appena compiuti , era nativo di Noventa di Piave, ma da molti anni risiedeva a Zenson, dove aveva messo su famiglia con la moglie Cinzia; dal loro matrimonio era nato Alessandro.

Vent'anni fa era stato vittima di un incidente

Una ventina d’anni fa, era stato vittima di un terribile incidente stradale; una persona gli aveva tagliato improvvisamente la strada, lui per evitarlo aveva sterzato, andando a schiantarsi contro la spalletta di un ponte. Era sopravvissuto a quella tragedia, che però lo aveva costretto alla sedia a rotelle, con lesioni alla spina dorsale. Oltreché nella sua famiglia, alla quale era profondamente legato, in paese tutti sono dispiaciuti e addolorati per la sua dipartita improvvisa. La bacheca Facebook del Comune di Zenson, dove Nicola Sari era capogruppo di maggioranza, oltreché consigliere delegato a Sport e Tempo Libero, da ieri è listata a lutto. Il sindaco Daniele Dalla Nese ha scritto: «A nome mio personale ed in rappresentanza dell’amministrazione comunale, del consiglio comunale e della cittadinanza intera, profondamente addolorata e incredula per la prematura scomparsa del consigliere Nicola, esprimo profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla moglie, al figlio ed ai famigliari. L’amministrazione comunale perde un importante punto di riferimento. Io perdo anche un caro amico. Ciao Nicola e grazie del tuo prezioso supporto».

L'impegno

Sari era stato essenziale nella ristrutturazione della palestra comunale e nel verificare l’accessibilità dei luoghi pubblici. Faceva anche volontariato, con l’Avis e con alcuni ragazzi disabili. I funerali di Nicola si terranno sabato alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Zenson, con partenza alle 10 dalla Casa funeraria COF di Treviso. Oltre alla moglie Cinzia e al figlio Alessandro, lascia i genitori Vito e Norma, le sorelle Claudia e Katia, le cognate Teresa e Lucia, i suoceri Luigi e Mariella, con i vari cognati e nipoti. Dopo i funerali, la salma procederà per la cremazione.