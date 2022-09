Treviso. Malore mentre stava vogando, morto Vincenzo Alongi prof di inglese e socio dei Canottieri Sile

TREVISO - Morto mentre stava vogando. Un malore improvviso e Vincenzo Alongi, vogatore socio della Canottieri Sile è morto mentre si trovava a bordo di una "mascareta" (barca tipica della voga veneta).

Era uscito per un giro lungo il Sile e si trovava circa ad un chilometro e mezzo dalla sede nella zona del dopolavoro ferroviario quando ha accusato il malore. Insegnante di inglese, Alongi di 76 anni - anno 1946 - residente a Monigo, era insieme ad un collega che ha fatto subito partire la chiamata ai soccorsi ma per lui non c'è stato niente da fare.