Malore improvviso, morto mentre aspettava la moglie in auto a Treviso. Disperati i tentativi di rianimarlo

TREVISO - Malore improvviso questa mattina, 22 dicembre , morto a pochi passi dal centro S.G. di 80 anni. L'uomo si trovava fuori dalla palazzina in via Alfredo Oriani dove abita la sorella e stava aspettando in auto l'arrivo della moglie. Poi si è sentito male. E' diventato pallido. Quando la moglie lo ha raggiunto si è subito accorta che l'uomo non rispondeva. A lei si è avvicinato un passante e insieme hanno chiamato il 118 che ha dato loro le prime istruzioni al telefono dicendo di far uscire l'uomo dalla macchina, sdraiarlo a terra e togliergli gli indumenti e, se possibile, praticargli il massaggio cardiaco. In zona passava anche una dottoressa in bicicletta che comprendendo la situazione si è subito fermata e ha iniziato con le manovre di soccorso. Nel frattempo è arrivata l'ambulanza. I sanitari hanno tentato per numerosi minuti a rianimare l'uomo. Per lui però non c'è stato niente da fare. Sul posto, oltre alla moglie e alla sorella, è arrivata anche la figlia.