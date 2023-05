TREVISO - La città piange Antonio Meneghetti, 84 anni di Treviso, scomparso il 5 maggio alla Casa dei Gelsi, apprezzato perito industriale, professione che aveva svolto nella sua Treviso, dove risiedeva, e nel suo studio tecnico di Mogliano. Aveva inoltre un innato talento per la narrazione, la scrittura, la fotografia naturalistica e un grande amante della montagna. Una passione forte e le sue immagini, i ricordi della montagna, il Cadore in primis come la casa di Laggio, e le sue parole di sconforto ma anche di speranza sono state forti testimonianze del decorso della leucemia acuta che lo ha portato velocemente alla morte. « Pur essendo a conoscenza della gravità della mia malattia, vivo in serenità e pacatezza, nel qui e ora, senza pensare al futuro » aveva scritto sui social qualche settimana addietro.

La vita