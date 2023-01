CONEGLIANO - Se ne è andato, all'età di appena 43 anni, Sebastian Maximiliano Suarez, grazie al quale molti ragazzi del territorio sono stati avviati alla pratica del gioco del tennis. A stroncarlo in poco tempo è stato un tumore al pancreas, che gli era stato diagnosticato e contro il quale a nulla sono servite le terapie a cui è stato sottoposto. Sebastian, che era originario di Buenos Aires in Argentina, ma viveva dal 2007 a Conegliano, è venuto a mancare l'altra sera intorno alle 20, circondato dall'affetto dei propri cari, nell'appartamento che aveva acquistato un anno e mezzo fa in via Lourdes. All'arrivo del Suem non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

CHI ERA

Era presidente dell'Easy Tennis Team, da lui fondato nel settembre del 2015, di cui era anche responsabile tecnico e organizzativo, affiancato da Antonella Gaston e Alberto Padovan, qualificati istruttori e maestri di tennis riconosciuti dal Coni. L'Easy Tennis Team, che dedica il suo impegno soprattutto a favore di bambini e ragazzi, ma organizza anche corsi per adulti, ha in gestione gli impianti comunali dello Junior Sporting in via Foresto Est a Santa Lucia di Piave, collaborando anche con il Comune per i centri estivi, e del Tennis Bagnolo nella grande area sportivo-ricreativa in via Cervano a Bagnolo di San Pietro di Feletto. In precedenza, dal maggio del 2008 all'agosto del 2015 era stato responsabile tecnico dell'impianto per il tennis della società Ranazzurra, che gestisce anche le vicine piscine comunali, in via Calpena a Conegliano.

IL RICORDO

«Quando sono venuta a saperlo - sottolinea Maria Assunta Rizzo, sindaco di San Pietro - sono rimasta costernata e non avrei voluto crederci. Di Sebastian ricordo l'entusiasmo e la passione che metteva nella sua attività, e proprio recentemente avevano avuto dei contatti per il rinnovo della convenzione per la gestione del nostro impianto di Bagnolo, benché fosse già malato, ma con il suo ottimismo guardava avanti e confidava di potercela fare». «La luce e la forza del tuo sorriso - si legge nell'epigrafe - ci accompagneranno in ogni momento della nostra vita».

Lascia i fratelli Oscar, Rosa e Claudia, la compagna Katia, il papà, i figli Alice, Francisco, Agustin e Guillermo e gli altri parenti. «Era una persona con un grande cuore, aperta e generosa, sempre disponibile verso gli altri» ricorda la compagna Katia. La cerimonia funebre avrà luogo martedì prossimo alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia Vergine e Martire a Santa Lucia di Piave, dove domani alle 18 sarà recitato il rosario.