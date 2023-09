MONTEBELLUNA - E' stato parte attiva, con pienezza, della vita di almeno due comunità: quella di Montebelluna, dove è vissuto nel quartiere di Guarda e dove è stato impegnato sia a livello politico che parrocchiale, e quella di Trevignano, dove ha lavorato per trent'anni all'ufficio anagrafe e dove ha allenato alla Fulgor. Per questo, ieri una lunga scia di dolore, unita a una grande nostalgia, ha attraversato le due realtà, alla notizia della scomparsa di Luciano Favero. Aveva 71 anni. Già nel 2021 aveva dovuto lottare contro il covid, a causa del quale era stato anche ricoverato a Vittorio Veneto. Si era comunque ripreso. Poi, il suo fisico, forse indebolito, non ha avuto scampo contro la leucemia.

LA VITA

Quella di Luciano Favero è stato una figura indimenticabile per chi lo ha conosciuto, in qualunque ambito. Nella parrocchia di Guarda, è stato animatore per una vita e organizzatore di campi scuola, rappresentando un punto di riferimento per moltissimi giovani. «Ci ha letteralmente insegnato -ha detto commosso Nicola Palumbo, uno di quei ragazzi- il valore dello stare assieme e della comunità». Per quanto riguarda la politica, ha avuto una lunga carriera fra le file della Democrazia cristiana e, fra gli anni ottanta e novanta, è stato per 5 anni consigliere e per 13 assessore, di cui tre vice sindaco. A Trevignano, dal 1981 al 2010, è stato una colonna portante dell'ufficio anagrafe ed elettorale del Comune, di cui ha curato l'informatizzazione, con il passaggio dal cartaceo a digitale. «Grazie al suo spirito di iniziativa -dice il sindaco di Trevignano Franco Bonesso- ha reso Trevignano uno dei primi Comuni della Provincia a proporre la carta d'identità elettronica». Il suo lavoro per il bene pubblico è continuato anche negli anni della pensione con un impegno costante nel sindacato, dove ha messo a disposizione degli altri le sue competenze ed esperienza. Grande appassionato di calcio, è stato allenatore e responsabile del settore giovanile della Fulgor. Che ieri gli ha dedicato un commovente messaggio, ricordandone «la grande passione per il Calcio, passione e tecnica trasmesse a intere generazioni di ragazzi visti crescere nei campi di calcio, dove ha portato valori come rispetto delle regole e soprattutto delle persone». Luciano Favero lascia la moglie Paola e due figli, Michele e Mirko. I funerali si svolgeranno domartedì alle 15,30 alla Chiesa di Guarda, cui era molto legato. «Anche dopo esser stato indebolito dal covid -ricorda Dino Bottin- ha cercato comunque di darci una mano, con lo spirito che lo contraddistingueva». Fino all'ultimo respiro.