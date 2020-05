SILEA - Nella tribù dei guzzisti Bepi Invaso era lo sciamano. L’uomo giusto al quale rivolgersi per qualsiasi informazione sui mitici bicilindrici a “V” della casa di Mandello. Una sapienza enciclopedica del mondo Moto Guzzi , che ha trasmesso per decenni ai clienti che varcavano la porta della sua concessionaria di Lanzago di Silea . Ieri mattina i pistoni del cuore di Giuseppe Invaso, 72 anni, hanno grippato. Bepi si è spento all’ospedale di Treviso dov’era ricoverato da giovedì mattina, quando i vigili del fuoco, allertati da amici e familiari, hanno sfondato la porta d’ingresso dell’appartamento di Silea in cui viveva da solo e l’hanno trovato a terra, chissà da quanti giorni. Aveva accusato un malore e non era più riuscito ad alzarsi. «Era ancora cosciente quando lo hanno accompagnato al Ca’ Foncello - racconta un amico -. Ci eravamo sentiti un paio di settimane fa, doveva portarmi un pezzo di ricambio, ma né io né i suoi familiari riuscivano più a contattarlo. Abbiamo chiamato le forze dell’ordine e i pompieri che sono entrati dal terrazzino. Aveva diversi alcuni problemi di salute e, purtroppo, non è più riuscito a riprendersi».

QUARANT’ANNI DI PASSIONE

Il nome di Bepi Invaso è legato indissolubilmente a quello della Moto Guzzi. Da sempre. Negli anni Settanta la sua officina di Silea e prima e quella di San Giuseppe poi, in via Noalese, era il principale punto di riferimento dei guzzisti, quando ancora la concessionaria ufficiale era gestita dalla famiglia del campione Omobono Tenni, cresciuto pure lui tra candele e pistoni in un’officina trevigiana. Ma fu negli anni Novanta, una volta arrivato a Lanzago, che il suo nome entrò a far parte della grande famiglia della casa di Mandello, diventando l’unico rivenditore ufficiale nella Marca. «Era un commerciante vecchio stampo, di quelli che trattano i clienti come amici e che con il tempo, legati dalle stesse passioni, diventavano tali - il ricordo di tutti -. La concessionaria l’aveva infine chiusa circa 3 anni fa, ma continuava a fornire, a tempo perso, alcuni pezzi di ricambio per le moto d’epoca, che solo da lui potevi ancora trovare».

FEDELE ALLA GUZZI

Anche nei momenti in cui la Guzzi era in difficoltà, Invaso ha sempre creduto nel marchio, coltivando costantemente i rapporti con clienti privati e pubbliche amministrazioni: sue le Breva 750 tuttora in uso dalla polizia locale di Treviso. «Per noi è stato come un fratello maggiore - lo ricordano i fratelli Gabbin della moto officina di viale IV novembre -. Quando è tornato a Silea siamo diventati la sua officina di riferimento, affidandosi a noi per le manutenzioni e la gestione del post vendita. Con lui c'era uno scambio continuo di informazioni, di professionalità, che nel tempo è diventata una grande amicizia. Siamo costernati per la sua morte». Socio del motoclub "Rode 9" del circolo ospedaliero e socio fondatore del "Compagnia del Volano", Invaso «è sempre stato un alfiere del marchio italiano - lo ricorda un caro amico, il dottor Fernando Giusto -. Una passione la sua che ha contagiato letteralmente migliaia di persone nella grande famiglia della Guzzi».