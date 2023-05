VITTORIO VENETO - Comunità di Ceneda è in lutto per la morte del 24enne Matteo Ibriam Del Puppo, spentosi giovedì mattina, 11 maggio, in ospedale dove si trovava ricoverato. Il ragazzo lascia la mamma Rosella, il papà Gianantonio diacono in servizio nella parrocchia di Ceneda e all'istituto Cesana Malanotti -, la nonna, gli zii, le zie e i cugini. Tutta la sua famiglia è straziata dal dolore per una morte arrivata troppo prematura, una morte che lascia un vuoto incolmabile e tanti ricordi a cui ora aggrapparsi.

Stasera, domenica 14, alle 20 ci sarà la recita del rosario in Cattedrale a Ceneda, quindi sempre in questa chiesa lunedì alle 15.30 il funerale del 24enne. Poi Matteo risposerà nel cimitero di Sant'Andrea. «Troppo presto ci hai lasciato, ma per la tua bontà, sarai sempre vivo tra noi» le parole affidate dai genitori Rosella e Gianantonio all'epigrafe che annuncia la morte del loro unico figlio, una morte che è piombata come un macigno anche su quanti hanno incrociato, in questo breve cammino di vita, il 24enne, un ragazzo che aveva davanti a sé ancora un futuro da costruire, tanti progetti da portare a termine e sogni da realizzare.

Da un paio di settimane Matteo si trovava ricoverato in ospedale. Giovedì improvvisamente, dopo colazione, il malore che lo ha portato alla morte, nonostante tutte le manovre di rianimazione messe in atto dal personale sanitario.

Ibriam Matteo si era diplomato all'istituto alberghiero "Beltrame", per poi trovare impiego nel mondo della ristorazione. Era stato anche uno sportivo: aveva a lungo praticato judo e windsurf. Suonava il pianoforte ed aveva fatto parte del coro SingOverSound che era nato anni fa a Ceneda. Tanti i messaggi di cordoglio indirizzati in queste ore alla famiglia Del Puppo, distrutta dal dolore per la morte del loro unico figlio che viene ricordato dagli amici come una persona buona, di compagnia e solare.